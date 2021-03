Lazio | Lotito ricorda Guerini | «Siamo affranti dal dolore»

(Di giovedì 25 marzo 2021) Anche il presidente Claudiosi è unito al cordoglio del mondoper la scomparsa di Daniel: le sue parole Il Presidentehato – tramite una nota ufficiale – Daniel: «È stata una giornata straordinariamente triste, quella di oggi, per la nostra società. I nostri colori sono a lutto, sui volti dei ragazzi non ci sono stati sorrisi. Daniel era un ragazzo splendido, apprezzato da tutti quelli che lo conoscevano per le sue doti umane prima ancora che per quelle calcistiche. Aveva tutte le carte in regola per diventare un bravo professionista, incarnando quei valori di lealtà e correttezza che sono alla base dell’educazione di ogni nostro calciatore. Laè una grande famiglia che oggi è affranta dal, ma sa ...

Morte Guerini, il messaggio di Lotito La nota del presidente della Lazio prosegue: "Aveva tutte le carte in regola per diventare un bravo professionista, incarnando quei valori di lealtà e correttezza che sono alla base dell'educazione di ogni nostro calciatore. La Lazio è una grande famiglia che oggi è affranta dal dolore, ma sa ..."