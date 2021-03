(Di giovedì 25 marzo 2021) Lain Tribunale,è il giorno delsul. La società biancoceleste, dopo il rinvio dello scorso 16 marzo, affronterà il primo grado del processo che ha portato al deferimento del club, del presidente Lotito e dei due medici Fabio Rodia e Ivo Pulcini. Le accuse della procura si basano sulle presunte vioni del protocollo Covid del club biancoceleste. Il pm Chinè potrebbe chiedere le sconfitte a tavolino contro Torino e Juve (le due partite incriminate in Serie A), e anche una penalizzazione in classifica che varia da 5 a 6 punti. Laè pronta a difendersi in tutti i modi, al costo di andare fino al terzo grado di giustizia sportiva, e eventualmente ricorrere a quella ordinaria, rappresentata dal Tar. La...

Advertising

RegioneLazio : “Domani alle ore 15, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, riprenderanno regolarmente nel Lazi… - SCUtweet : ??? Domani inizierà il processo alla #Lazio per i controlli COVID nelle gare contro Bruges, Torino e Zenit ?? ????????????… - italiaserait : Lazio, domani l’udienza sul caso-tamponi - quartomiglio : Bollettino Meteo per OGGI 25 Marzo 2021 e DOMANI 26 Marzo 2021 - MomentiCalcio : #Lazio, domani il processo tamponi: l’Avv. #Gentile dice: “La Procura si sbaglia, Immobile era negativo” -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio domani

Intanto, come ogni venerdì, arriverà il rapporto settimanale dell'Iss che deciderà i colori ... Unica regine che potrebbe veder cambiare il proprio colore da rosso ad arancione è il. Zona ...... mentre ilprima delle misure speciali previste per Pasqua, potrebbe tornare per qualche ... Ancora nessun indicazione ufficiale " arriveranno come di consueto nella giornata diquando ...Due settimane fa l'indicatore era a 1,31, la scorsa settimana eravamo a 1,09 e, secondo le nostre previsioni, domani dovremmo scendere intorno a 0,99, indicando un leggero miglioramento dell'incidenza ...Domani, davanti al Tribunale Federale, i legali della Lazio proveranno a smontare i sei capi d’imputazione a sostegno del deferimento disposto dalla Procura Il Corriere dello Sport in edicola questa m ...