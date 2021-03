Lazio, domani il processo per il caso-tamponi: tre nuove testimonianze per i biancocelesti (Di giovedì 25 marzo 2021) Alle 11 di domani prenderà il via il processo alla Lazio per il caso tamponi.Un processo delicatissimo che sentenzierà quello che sarà il futuro del club biancoceleste dopo il caso-tamponi, con la tesi difensiva del club che proverà a smentire le accuse. La nuova memoria difensiva della Lazio fa leva anche su tre perizie di parte, che devono essere ammesse dal collegio per difendersi dai sei capi di imputazione e dal deferimento predisposto da Chinè.Nell'udienza di domani, il presidente Lotito, proverà dunque a spiegare la sua posizione circa il caso tamponi davanti al Tribunale Federale. Come sottolineato dall'esibizione odierna de "La Repubblica", le figure selezionate dalla difesa ... Leggi su mediagol (Di giovedì 25 marzo 2021) Alle 11 diprenderà il via ilallaper il.Undelicatissimo che sentenzierà quello che sarà il futuro del club biancoceleste dopo il, con la tesi difensiva del club che proverà a smentire le accuse. La nuova memoria difensiva dellafa leva anche su tre perizie di parte, che devono essere ammesse dal collegio per difendersi dai sei capi di imputazione e dal deferimento predisposto da Chinè.Nell'udienza di, il presidente Lotito, proverà dunque a spiegare la sua posizione circa ildavanti al Tribunale Federale. Come sottolineato dall'esibizione odierna de "La Repubblica", le figure selezionate dalla difesa ...

