Lazio arancione, scuole aperte. Lombardia rossa, altro stop. Toscana verso la chiusura, Veneto in bilico: ecco i colori da lunedì (Di venerdì 26 marzo 2021) Con un Rt, l?indice di velocità del contagio, leggermente inferiore alla mitica ?quota 1?, da lunedì il Lazio dovrebbe tornare in fascia arancione permettendo a centri... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 26 marzo 2021) Con un Rt, l?indice di velocità del contagio, leggermente inferiore alla mitica ?quota 1?, daildovrebbe tornare in fasciapermettendo a centri...

Advertising

Corriere : Lombardia ancora rossa, Lazio passa in arancione, Veneto in bilico: i nuovi colori del... - MediasetTgcom24 : Covid, Lazio verso arancione: Lombardia resta rossa #coronavirus - ilmessaggeroit : Lazio arancione, scuole aperte. Lombardia rossa, altro stop. Toscana verso la chiusura, Veneto in bilico: ecco i co… - mauro211951 : SCUOLA; DI BERARDINO: 'SE LAZIO IN ARANCIONE DA LUNEDÌ APRONO ASILI, ELEMENTARI E MEDIE. SUPERIORI IN DAD. TAMPONI… - News24_it : Lombardia, Piemonte e Campania zona rossa fino a Pasqua, Lazio e Toscana verso l'arancione. Veneto in bilico -… -