Lavoro forzato, le frasi della Nike fanno arrabbiare la Cina. Due attori rescindono i contratti con il marchio (Di giovedì 25 marzo 2021) Le ultime dichiarazioni della Nike non sono affatto piaciute in Cina. La storica azienda ha infatti affermato di sentirsi "preoccupata per il Lavoro forzato" diffuso nella provincia cinese dello Xinjiang, tanto da non voler utilizzare tessuti provenienti da quella zona. frasi che hanno scatenato un polverone sui social media cinesi, in primis Weibo, una piattaforma simile a Twitter. Ma il contraccolpo è stato forte anche tra i personaggi noti. Basti pensare che il popolare attore cinese Wang Yibo, 23 anni, ha risolto il suo contratto come rappresentante per la Nike proprio per protesta con le dichiarazioni del celebre marchio. Stando a quanto riportato dalla China Global Television Network (CGTN) su Twitter, Wang – molto apprezzato ...

