L’Australia ora ha paura dell’invasione del ragno atrax robustus. È il più letale al mondo: le raccomandazioni (Di giovedì 25 marzo 2021) È stata definita la peggiore alluvione degli ultimi 50 anni e i segni lasciati sono di distruzione e paura. L’Australia messa in seria difficoltà dai fenomeni atmosferici è anche alle prese con molti animali che si sono ritrovati catapultati fuori dalle loro tane o dai loro habitat, riversandosi nelle case e nelle strade. E ora si teme che nella zona di Sidney possa tornare la specie di aracnide più pericolosa al mondo, l’atrax robustus. Noto anche come ragno dei cunicoli, l’aracnide potrebbe trovare nell’umidità e nelle alte temperature un habitat perfetto per proliferare. E per entrare quindi nelle case. Fa parte della famiglia Hexathelidae ed è conosciuto in inglese come “Sydney funnel-web spider”, cioè ragno Sydney spider con imbuto (la rete è una specie di tubo). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) È stata definita la peggiore alluvione degli ultimi 50 anni e i segni lasciati sono di distruzione emessa in seria difficoltà dai fenomeni atmosferici è anche alle prese con molti animali che si sono ritrovati catapultati fuori dalle loro tane o dai loro habitat, riversandosi nelle case e nelle strade. E ora si teme che nella zona di Sidney possa tornare la specie di aracnide più pericolosa al, l’. Noto anche comedei cunicoli, l’aracnide potrebbe trovare nell’umidità e nelle alte temperature un habitat perfetto per proliferare. E per entrare quindi nelle case. Fa parte della famiglia Hexathelidae ed è conosciuto in inglese come “Sydney funnel-web spider”, cioèSydney spider con imbuto (la rete è una specie di tubo). ...

