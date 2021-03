Laurea in Molecular Biology per Sammy Basso, il giovane che ci ha fatto conoscere la progeria (Di giovedì 25 marzo 2021) Il giovane affetto da invecchiamento precoce è diventato dottore magistrale. La seduta si è svolta in modalità telematica e diretta streaming sul canale Youtube della facoltà di ... Leggi su today (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilaffetto da invecchiamento precoce è diventato dottore magistrale. La seduta si è svolta in modalità telematica e diretta streaming sul canale Youtube della facoltà di ...

Advertising

Corriere : Seconda laurea per Sammy Basso: la magistrale in Molecular Biology - HuffPostItalia : Sammy Basso si laurea per la seconda volta: magistrale in Molecular Biology - fanpage : Per Sammy Basso è la seconda laurea in 3 anni. - turiniale : RT @Corriere: Seconda laurea per Sammy Basso: la magistrale in Molecular Biology - carettamc11 : RT @GiorgiaMeloni: Congratulazioni a Sammy Basso, impegnato da anni nel promuovere la ricerca sulla progeria, che oggi ha conseguito la lau… -