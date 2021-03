Laura Pausini rivela: “La mia casa discografica mi ha fatto piangere. Mi dissero: ‘per l’età che hai non vincerai un Latin Grammy'” (Di giovedì 25 marzo 2021) Laura Pausini, intervistata dal giornale spagnolo La Vanguardia, ha rilasciato una dichiarazione che farà discutere, soprattutto gli addetti ai lavori del settore musicale: “Due anni fa sono stata nominata ai Latin Grammy. Chiamai la mia casa discografica, e mi dissero: ‘per l’età che hai e per la scena musicale attuale, crediamo che non vincerai. Per questo abbiamo deciso di non pagarti il viaggio‘”. Poi ha aggiunto: “Mi rattristai molto fino a piangere. I miei genitori mi convinsero a fare un viaggio di famiglia, e nel caso avessi vinto ne avremmo avuto un ricordo. Vinsi e da allora non parlo più con i miei discografici in Italia. Ora, in occasione dei Golden Globe, mi hanno inviato un mazzo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021), intervistata dal giornale spagnolo La Vanguardia, ha rilasciato una dichiarazione che farà discutere, soprattutto gli addetti ai lavori del settore musicale: “Due anni fa sono stata nominata ai. Chiamai la mia, e miche hai e per la scena musicale attuale, crediamo che non. Per questo abbiamo deciso di non pagarti il viaggio‘”. Poi ha aggiunto: “Mi rattristai molto fino a. I miei genitori mi convinsero a fare un viaggio di famiglia, e nel caso avessi vinto ne avremmo avuto un ricordo. Vinsi e da allora non parlo più con i miei discografici in Italia. Ora, in occasione dei Golden Globe, mi hanno inviato un mazzo di ...

