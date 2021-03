Laura Pausini lancia una stoccata alla sua casa discografica e rispedisce indietro il mazzo di fiori

Leggi su trendit

(Di giovedì 25 marzo 2021)ha recentemente rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo La Vanguardia a cui ha rivelato alcuni retroscena che riguardano anche la sua, la Warner Music Italy, a cuiuna dura. La cantante di Solarolo, reduce dal trionfo78ª edizione dei Golden Globe Awards e dal Festival di Sanremo dove è stata ospite speciale, si è voluta togliere qualche sassolino dscarpa ricordando quando nel 2018 la sua– convinta che lei non avrebbe vinto nella cerimonia dei Grammy – non le pagò il viaggio;fine, ironia della sorte,vinse con Hazte sentir ai Latin Grammy come miglior album pop ...