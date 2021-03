Laura Pausini | la confessione ha scosso tutti | “Mi ha fatto piangere”

Advertising

_mylordteddy : RT @lavocedellapau: Laura Pausini che distrugge la sua casa discografica, 2021. - edylp_6 : SUPPORT LAURA PAUSINI - erykaluna : RT @giuliocavalli: Laura Pausini in scioltezza appoggia la sua vendetta soffice. Diceva Collodi: «Non dar retta ai consigli dei cattivi co… - edylp_6 : @LatinGRAMMYs @LauraPausini Manifesting Laura Pausini Oscar winner - AspirinaJohnson : RT @lavocedellapau: Laura Pausini che distrugge la sua casa discografica, 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

La Repubblica

La cantante romagnola ai ferri corti con la casa discografica:Così, via Vanguardia , ha tirato un bel par di siluri a Warner Music Italy, sua etichetta discografica, ricordando la nomination del 2018 per Hazte sentir , poi in trionfo ai Latin ...(LaC news24) E’ bellissima []. Laura Pausini ambasciatrice della musica italiana in USA. Solo da qualche settimana ha vinto il Golden Globe per la sua canzone “Io sì/Seen” e nei giorni scorsi il brano ...Laura Pausini fa una rivelazione destinata a far discutere, coinvolgendo la sua casa discografica, la Warner Music Italia. L’artista, in una intervista rilasciata al quotidiano spagnolo La Vanguardia ...