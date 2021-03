Laura Pausini attacca la sua casa discografica e rispedisce indietro i loro fiori

(Di giovedì 25 marzo 2021)ha confidato di non essere in buoni rapporti con la suadiscografia italiana, svelando il motivo e raccontando pure di avere rimandatoun mazzo diche le avevano inviato.laIntervistata dal quotidiano spagnolo La Vanguardia la cantante ha rivelato un retroscena poco tempo dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

damienkaneki : RT @lavocedellapau: Laura Pausini che distrugge la sua casa discografica, 2021. - rsptorino : Laura Pausini - Cani E Gatti - Isakque : RT @edylp_6: LATIN GRAMMYS SUPPORT LAURA PAUSINI - lisabluemood : RT @lavocedellapau: Laura Pausini che distrugge la sua casa discografica, 2021. - rayadiktomty : RT @lavocedellapau: Laura in tendenza in Messico perchè lì oggi si festeggia il Laura Pausini Day! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

La Repubblica

ha confidato di non essere in buoni rapporti con la sua casa discografia italiana, svelando il motivo e raccontando pure di avere rimandato indietro un mazzo di fiori che le avevano ...La cantante romagnola ai ferri corti con la casa discografica:(LaC news24) E’ bellissima []. Laura Pausini ambasciatrice della musica italiana in USA. Solo da qualche settimana ha vinto il Golden Globe per la sua canzone “Io sì/Seen” e nei giorni scorsi il brano ...Laura Pausini fa una rivelazione destinata a far discutere, coinvolgendo la sua casa discografica, la Warner Music Italia. L’artista, in una intervista rilasciata al quotidiano spagnolo La Vanguardia ...