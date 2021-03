Laura Boldrini risponde alle accuse: “Vivo sola, non mi muovo in autonomia avendo una tutela” (Di giovedì 25 marzo 2021) Laura Boldrini risponde alle accuse mosse contro di lei dalla sua ex colf e dalla sua ex collaboratrice parlamentare. In una lunga intervista ai microfoni de la Repubblica, Laura Boldrini ha risposto alle accuse della ex colf e della sua assistente, che ai microfoni de il Fatto Quotidiano avevano duramente attaccato l’onorevole scatenando un caso mediatico e politico. Le accuse a Laura Boldrini Sostanzialmente l’ex colf e l’assistente parlamentare hanno accusato la Boldrini di avere mal pagate e in alcuni casi maltrattate. Le due, secondo la loro versione dei fatti, si sarebbero dovute occupare anche di mansioni non proprio inerenti alla propria occupazione al ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021)mosse contro di lei dalla sua ex colf e dalla sua ex collaboratrice parlamentare. In una lunga intervista ai microfoni de la Repubblica,ha rispostodella ex colf e della sua assistente, che ai microfoni de il Fatto Quotidiano avevano duramente attaccato l’onorevole scatenando un caso mediatico e politico. LeSostanzialmente l’ex colf e l’assistente parlamentare hanno accusato ladi avere mal pagate e in alcuni casi maltrattate. Le due, secondo la loro versione dei fatti, si sarebbero dovute occupare anche di mansioni non proprio inerenti alla propria occupazione al ...

