Laura Boldrini, la "dama del buonismo" e "penna del conformismo" che dimostra tutta l'ipocrisia della sinistra (Di giovedì 25 marzo 2021) Stavamo quasi per convincerci che l'espressione «radical chic» fosse ormai un riflesso superato, una scorciatoia ad uso di fogliacci reazionari come Libero, quando in pochi giorni sono arrivati Laura Boldrini ed Andrea Scanzi. La gran dama per eccellenza del buonismo progressista e la penna per eccellenza del conformismo giallorosso. Che ci hanno definitivamente dimostrato il contrario: il termine, immortale calco di Tom Wolfe per descrivere le moine della sinistra a ogni latitudine, mantiene intatta tutta la sua attualità, con tutto il bagaglio di ipocrisia, doppia morale, scissione tra teoria e prassi. La Madonna pellegrina delle «battaglie di genere», del «multiculturalismo» e di altra paccottiglia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Stavamo quasi per convincerci che l'espressione «radical chic» fosse ormai un riflesso superato, una scorciatoia ad uso di fogliacci reazionari come Libero, quando in pochi giorni sono arrivatied Andrea Scanzi. La granper eccellenza delprogressista e laper eccellenza delgiallorosso. Che ci hanno definitivamenteto il contrario: il termine, immortale calco di Tom Wolfe per descrivere le moinea ogni latitudine, mantiene intattala sua attualità, con tutto il bagaglio di, doppia morale, scissione tra teoria e prassi. La Madonna pellegrina delle «battaglie di genere», del «multiculturalismo» e di altra paccottiglia ...

