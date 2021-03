Latina | trentacinquenne ricoverata per trombosi | aveva ricevuto la prima dose di AstraZeneca

(Di giovedì 25 marzo 2021) Una donna di 35 anni èall’ospedale Santa Maria Goretti dia causa di una, verificatasi dopo averladel vaccino. Dopo il caso, che ha visto la sospensione del vaccino prodotto dall’azienda farmaceutica anglo-svedese in molti Paesi europei e, nei giorni successivi, un nuovo via libera L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Latina trentacinquenne

Leggilo.org

...distruzione dell'ambiente che ha caratterizzato i vari socialismi del XXI secolo in America, ... l'Ecuador sarà chiamato a scegliere tra Yaku e il suo Pachakutik e ilAndrés Arauz,...partenopea, Serena Iansiti nasce a Napoli l'11 maggio 1985: figlia di un ex ... Serena lascia il capoluogo campano in tenera età per trasferirsi adove cresce con i genitori. ...