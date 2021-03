L’asse franco-tedesco traballa sul Fcas. Ecco gli spazi per l’Italia (Di giovedì 25 marzo 2021) Sembrano lontani i tempi di Aquisgrana, quando due sorridenti Emmanuel Macron e Angela Merkel siglavano il trattato per rafforzare l’azione bilaterale e guidare l’Unione europea. Quell’intesa ha trovato nel tempo concretizzazione soprattutto nella Difesa, tra velivolo di sesta generazione e carro armato del futuro, salvo poi incontrare ostacoli e rallentamenti. Proprio sul velivolo Fcas, l’ultima partita in ordine di tempo, tutta industriale, è andata in scenda nei giorni scorsi al Senato francese, dove la Commissione Difesa ha ascoltato i vertici di Airbus e Dassault, le due aziende che guidano il progetto, già destinatarie lo scorso anno di 150 milioni di euro per l’avvio della Fase1A, relativa al dimostratore da avere pronto entro il 2026 e comprensiva della prima divisione del lavoro. DUE VISIONI A CONFRONTO Una divisione del lavoro che non piace però agli attori ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021) Sembrano lontani i tempi di Aquisgrana, quando due sorridenti Emmanuel Macron e Angela Merkel siglavano il trattato per rafforzare l’azione bilaterale e guidare l’Unione europea. Quell’intesa ha trovato nel tempo concretizzazione soprattutto nella Difesa, tra velivolo di sesta generazione e carro armato del futuro, salvo poi incontrare ostacoli e rallentamenti. Proprio sul velivolo, l’ultima partita in ordine di tempo, tutta industriale, è andata in scenda nei giorni scorsi al Senato francese, dove la Commissione Difesa ha ascoltato i vertici di Airbus e Dassault, le due aziende che guidano il progetto, già destinatarie lo scorso anno di 150 milioni di euro per l’avvio della Fase1A, relativa al dimostratore da avere pronto entro il 2026 e comprensiva della prima divisione del lavoro. DUE VISIONI A CONFRONTO Una divisione del lavoro che non piace però agli attori ...

