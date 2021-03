L’allarme della Cei: “La pandemia ha fatto esplodere le faglie sociali” (Di giovedì 25 marzo 2021) La Cei sull’emergenza coronavirus: “Preoccupati dalla tenuta sociale del Paese. Bisogna sostenere le famiglie”. ROMA – La Cei è ritornata sull’emergenza coronavirus nel comunicato al termine della sessione primaverile del Consiglio Episcopale Permanente: “Siamo molto preoccupati per la tenuta sociale del Paese – si legge nel documento, riportato dall’Ansa – in questa fase delicata, è emersa l’urgenza di uno sguardo lucido sulla situazione attuale che si traduca in una presenza di speranza della comunità cristiana, ma anche in azioni concrete a sostegno delle famiglie e dei cittadini, in particolare quelli più vulnerabili “. “E’ esplosa la faglia sociale” Nell’ultimo Consiglio dei Vescovi è stato affrontato “il difficile momento che l’Italia e il mondo intero stanno attraversando a causa della pandemia e del ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021) La Cei sull’emergenza coronavirus: “Preoccupati dalla tenuta sociale del Paese. Bisogna sostenere le famiglie”. ROMA – La Cei è ritornata sull’emergenza coronavirus nel comunicato al terminesessione primaverile del Consiglio Episcopale Permanente: “Siamo molto preoccupati per la tenuta sociale del Paese – si legge nel documento, riportato dall’Ansa – in questa fase delicata, è emersa l’urgenza di uno sguardo lucido sulla situazione attuale che si traduca in una presenza di speranzacomunità cristiana, ma anche in azioni concrete a sostegno delle famiglie e dei cittadini, in particolare quelli più vulnerabili “. “E’ esplosa la faglia sociale” Nell’ultimo Consiglio dei Vescovi è stato affrontato “il difficile momento che l’Italia e il mondo intero stanno attraversando a causae del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Preoccupazione per la tenuta sociale del Paese' a causa della pandemia, è l'allarme lanciato dalla Cei. I vescovi… - news_mondo_h24 : L’allarme della Cei: “La pandemia ha fatto esplodere le faglie sociali” - Ste_Gualdoni : RT @Agenzia_Ansa: 'Preoccupazione per la tenuta sociale del Paese' a causa della pandemia, è l'allarme lanciato dalla Cei. I vescovi chiedo… - giuliog : RT @RomaSette: #Bambini e adolescenti. Garlatti @agiasocial: «Preoccupa l’impatto della #pandemia. Seri segnali di allarme per salute menta… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Preoccupazione per la tenuta sociale del Paese' a causa della pandemia, è l'allarme lanciato dalla Cei. I vescovi chiedo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme della Guariniello: «La legge che ci ha permesso di processare le mozzarelle blu, o il finto olio extravergine non... Corriere della Sera