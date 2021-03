LA TRIBUNA STAMPA DELLO STADIO MASSIMINO DI CATANIA VERRA’ INTITOLATA A STEFANIA SBERNA (Di giovedì 25 marzo 2021) “La grande emozione che ha suscitato la scomparsa di STEFANIA SBERNA, giornalista e storica speaker del Calcio CATANIA, è la riprova del segno indelebile che la sua ineguagliabile passione per i colori rossazzurri, ha lasciato tra gli sportivi catanesi. L’entusiasmo contagioso della sua voce rimarrà memoria collettiva per tifosi, colleghi giornalisti, amici e soprattutto il marito Salvo con le figlie Giulia e Federica, che hanno condiviso il doloroso calvario della malattia sopportata con grande dignità. A memoria futura della sua genuina personalità, condividendo l’iniziativa con il Calcio CATANIA, l’Ordine dei Giornalisti e l’Unione STAMPA Sportiva, intitoleremo a STEFANIA SBERNA la TRIBUNA STAMPA DELLO ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 25 marzo 2021) “La grande emozione che ha suscitato la scomparsa di, giornalista e storica speaker del Calcio, è la riprova del segno indelebile che la sua ineguagliabile passione per i colori rossazzurri, ha lasciato tra gli sportivi catanesi. L’entusiasmo contagioso della sua voce rimarrà memoria collettiva per tifosi, colleghi giornalisti, amici e soprattutto il marito Salvo con le figlie Giulia e Federica, che hanno condiviso il doloroso calvario della malattia sopportata con grande dignità. A memoria futura della sua genuina personalità, condividendo l’iniziativa con il Calcio, l’Ordine dei Giornalisti e l’UnioneSportiva, intitoleremo ala...

