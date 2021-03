La transizione ecologica? Mille nuove dighe, in un paese che spreca il 41% dell’acqua (Di giovedì 25 marzo 2021) Ha fatto notizia la presa di posizione del CAI (ma viene da chiedersi: le altre associazioni ambientaliste dove sono?!?) in merito ad una proposta che sarebbe stata avanzata da Coldiretti, Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti che proporrebbero al Governo di investire 1,8 miliardi di euro del Piano nazionale di resilienza, regimentando le acque di montagna e raccogliendole in 1000 (Mille, avete letto bene) laghi artificiali. Oramai siamo appieno dentro al teatro dell’assurdo. Questa volta i teatranti sono i più svariati, dai contadini targati diccì, all’Enel Green, dall’Eni alla Cassa Depositi e Prestiti che con i nostri soldi finanzia le grandi opere. Lasciando perdere perché proprio Mille (ma siamo dentro la società dello spettacolo, quella del milione di posti di lavoro di Berlusconi), veniamo alle sacrosante osservazioni del Cai: “Se il governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Ha fatto notizia la presa di posizione del CAI (ma viene da chiedersi: le altre associazioni ambientaliste dove sono?!?) in merito ad una proposta che sarebbe stata avanzata da Coldiretti, Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti che proporrebbero al Governo di investire 1,8 miliardi di euro del Piano nazionale di resilienza, regimentando le acque di montagna e raccogliendole in 1000 (, avete letto bene) laghi artificiali. Oramai siamo appieno dentro al teatro dell’assurdo. Questa volta i teatranti sono i più svariati, dai contadini targati diccì, all’Enel Green, dall’Eni alla Cassa Depositi e Prestiti che con i nostri soldi finanzia le grandi opere. Lasciando perdere perché proprio(ma siamo dentro la società dello spettacolo, quella del milione di posti di lavoro di Berlusconi), veniamo alle sacrosante osservazioni del Cai: “Se il governo ...

