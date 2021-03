La sveglia di Biden e il totalitarismo digitale (cinese). L’analisi di Mayer (Di giovedì 25 marzo 2021) La presenza del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden al Consiglio Europeo può costituire un importante elemento di riflessione per i partiti politici europei e per i loro leader. Una delle virtù (e della forza) che ha contraddistinto la leadership di Biden nella sua lunga carriera è il coraggio di riconoscere i propri errori (e più in generale quelli commessi dagli Stati Uniti) indicando pragmaticamente alternative e rimedi. I due grandi errori politici commessi dagli Stati Uniti dopo la caduta del muro di Berlino sono i seguenti. Il primo è relativo alla Russia. Si è confuso il crollo del regime comunista sovietico con la fine della Russia, una nazione dalle grandi tradizioni letterarie e scientifiche con alle spalle una storia millenaria sul terreno politico, religioso e militare. Nella metà degli anni novanta questa miopia cognitiva è costata cara ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021) La presenza del Presidente degli Stati Uniti Joeal Consiglio Europeo può costituire un importante elemento di riflessione per i partiti politici europei e per i loro leader. Una delle virtù (e della forza) che ha contraddistinto la leadership dinella sua lunga carriera è il coraggio di riconoscere i propri errori (e più in generale quelli commessi dagli Stati Uniti) indicando pragmaticamente alternative e rimedi. I due grandi errori politici commessi dagli Stati Uniti dopo la caduta del muro di Berlino sono i seguenti. Il primo è relativo alla Russia. Si è confuso il crollo del regime comunista sovietico con la fine della Russia, una nazione dalle grandi tradizioni letterarie e scientifiche con alle spalle una storia millenaria sul terreno politico, religioso e militare. Nella metà degli anni novanta questa miopia cognitiva è costata cara ...

Advertising

formichenews : La sveglia di Biden e il totalitarismo digitale (cinese). L’analisi di Marco Mayer (@mmachiavelli)… - vanabeau : @RepParlamentare secondo te se Biden chiama Putin un 'assassino' e che ha cercato di manipolare le elezioni in USA… - ZGravita : RT @kalat75: @LucaBellinzona Non tifo per Putin ma non condivido modalitá Biden.Un presidente degli Stati Uniti non va in una trasmissione… - GabrieleCarrer : RT @FrancescoBechis: Per i russofili de noantri che ridacchiano per la caduta di Biden e pregano Sputnik, la sveglia di Giampiero Massolo,… - FrancescoBechis : Per i russofili de noantri che ridacchiano per la caduta di Biden e pregano Sputnik, la sveglia di Giampiero Massol… -