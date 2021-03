La solidarietà di Afina si triplica per Pasqua, uova di Pasqua ai bambini del Pausilipon, beni alimentari per i poveri e sostegno alla ... (Di giovedì 25 marzo 2021) In occasione di Pasqua la beneficenza dell'Associazione Filiera Nautica Italiana (Afina) amplia la quantità di donazioni per volontà del suo presidente Gennaro Amato. All'ormai decennale appuntamento ... Leggi su gazzettadinapoli (Di giovedì 25 marzo 2021) In occasione dila beneficenza dell'Associazione Filiera Nautica Italiana () amplia la quantità di donazioni per volontà del suo presidente Gennaro Amato. All'ormai decennale appuntamento ...

Advertising

Il_Mezzogiorno : La solidarietà di Afina si triplica per Pasqua - susydigennaro : RT @napolimagazine: AFINA - Solidarietà per Pasqua: uova per i bambini del Pausilipon, sostegno alla ricerca oncologica e cibo per i poveri… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AFINA - Solidarietà per Pasqua: uova per i bambini del Pausilipon, sostegno alla ricerca oncologica e cibo per i poveri… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AFINA - Solidarietà per Pasqua: uova per i bambini del Pausilipon, sostegno alla ricerca oncologica e cibo per i poveri… - napolimagazine : AFINA - Solidarietà per Pasqua: uova per i bambini del Pausilipon, sostegno alla ricerca oncologica e cibo per i po… -

Ultime Notizie dalla rete : solidarietà Afina La solidarietà di Afina si triplica per Pasqua, uova di Pasqua ai bambini del Pausilipon, beni alimentari per i poveri e sostegno alla ricerca ... " Il presidente ed i soci Afina sono vicini al nostro ospedale ormai da anni non solo contribuendo a progetti importanti di miglioramento della qualità di vita in ospedale ma anche organizzando gite ...

La solidarietà di Afina si triplica per Pasqua, uova di Pasqua ai bambini del Pausilipon, beni alimentari per i poveri e sostegno alla ricerca ... " Il presidente ed i soci Afina sono vicini al nostro ospedale ormai da anni non solo contribuendo a progetti importanti di miglioramento della qualità di vita in ospedale ma anche organizzando gite ...

La solidarietà di Afina si triplica per Pasqua Scisciano Notizie ILMONITO " Il presidente ed i socisono vicini al nostro ospedale ormai da anni non solo contribuendo a progetti importanti di miglioramento della qualità di vita in ospedale ma anche organizzando gite ..." Il presidente ed i socisono vicini al nostro ospedale ormai da anni non solo contribuendo a progetti importanti di miglioramento della qualità di vita in ospedale ma anche organizzando gite ...