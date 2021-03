La Serie A sbarca negli USA, ufficiale l’accordo con CBS: i dettagli (Di giovedì 25 marzo 2021) CBS Sports e Lega Serie A annunciano l’accordo per la trasmissione in esclusiva negli Stati Uniti del campionato di Serie A: i dettagli La Lega Serie A insieme a CBS Sports hanno annunciato l’accordo per la trasmissione in esclusiva negli Statu Uniti del campionato, della Coppa Italia e della Supercoppa italiana. Un accordo che – secondo quanto riporta Calcioefinanza.it – vale oltre 180 milioni di euro. Paramount+, il servizio streaming in abbonamento di ViacomCBS, offrirà ai propri utenti più di 400 partite in diretta ogni stagione fino al 2024, con tutte le 380 partite del massimo campionato italiano, almeno 25 di Coppa Italia e la sfida di Supercoppa Italiana. Una selezione di gare sarà inoltre trasmessa sui canali lineari di CBS Sports. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) CBS Sports e LegaA annuncianoper la trasmissione in esclusivaStati Uniti del campionato diA: iLa LegaA insieme a CBS Sports hanno annunciatoper la trasmissione in esclusivaStatu Uniti del campionato, della Coppa Italia e della Supercoppa italiana. Un accordo che – secondo quanto riporta Calcioefinanza.it – vale oltre 180 milioni di euro. Paramount+, il servizio streaming in abbonamento di ViacomCBS, offrirà ai propri utenti più di 400 partite in diretta ogni stagione fino al 2024, con tutte le 380 partite del massimo campionato italiano, almeno 25 di Coppa Italia e la sfida di Supercoppa Italiana. Una selezione di gare sarà inoltre trasmessa sui canali lineari di CBS Sports. Leggi su ...

