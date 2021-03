La retromarcia di Pietro Aradori che smentisce se stesso e il suo post negazionista

(Di giovedì 25 marzo 2021) Era talmente convinto di ciò che aveva condiviso su Facebook da dissociarsi da se, chiedere scusa e annunciare di essere pronto a sottoporsi alla vaccinazione anti-covid quando arriverà il suo turno. Le ultime 24 ore disui social non sono state tranquillissime. Il cestista della Fortitudo Bologna e della Nazionale italiana, aveva condiviso sul proprio profilo privato uncomplottista esulla pandemia: parole e musica di Cesare Sacchetti, noto cospirazionista social che spaccia bufale come notizie reali su Twitter (e non solo), ma che lui – nei commenti – aveva approvato al cento per cento. Poi il passo indietro e l’auto-stoppata.e il suo“Se il vaccino è la cura, ...

Advertising

Pietro_Otto : RT @Pietro_Otto: Se ci rifiutiamo di viaggiare falliscono tutti, e saranno costretti a fare retromarcia. - Pietro_Otto : Se ci rifiutiamo di viaggiare falliscono tutti, e saranno costretti a fare retromarcia. -

Ultime Notizie dalla rete : retromarcia Pietro

ViaggiNews.com

Poteva finire in tragedia, l'investimento avvenuto ieri in viaMicca a Gaglianico, se non fosse stato per la grida di alcuni passanti che hanno fermato il ... stava facendo. La ...L'incidente è avvenuto in Svizzera, a Castel San, poco dopo le 14 di oggi. Secondo quanto ... un furgone parcheggiato su una rampa di una ditta si è messo in movimento inandando a ...CIVITAVECCHIA – “Oggi la Corte dei Conti sequestra i beni del liquidatore e del dirigente per 1,4 milioni per non aver perseguito gli evasori di quella tassa. In realtà questo sequestro avrebbero dovu ...Dopo la dichiarazione shock su "Temptation Island", Pietro Delle Piane fa retromarcia e cerca di spiegare meglio le parole dette alla D'Urso.