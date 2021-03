La Regione Emilia-Romagna stanzia 1,3 milioni per ‘aggiustare’ i boschi (Di giovedì 25 marzo 2021) BOLOGNA – Incendi, calamità naturali e malattie hanno menomato i boschi dell’Emilia-Romagna negli ultimi anni. Per questo la Regione ha deciso di stanziare 1,3 milioni di euro per finanziare 13 interventi di ripristino e manutenzione da parte di Comuni, enti parco e consorzi forestali. “Si tratta di un’operazione che conferma quanto il tema della salvaguardia del nostro patrimonio forestale sia da sempre strategico e al centro dell’impegno e delle priorità della Regione– afferma l’assessora alla Montagna, Barbara Lori– perché agire sul presente significa rispettare il futuro dell’ambiente e di chi lo vive. Abbiamo lavorato sodo in questi mesi e abbiamo prorogato i termini del bando proprio per concedere la massima partecipazione da parte di enti e istituzioni, affinché si realizzi il ripristino delle aree boscate danneggiate da calamità naturali com’è stato, ad esempio, dopo il devastante caso delle Pinete di Cervia”. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) BOLOGNA – Incendi, calamità naturali e malattie hanno menomato i boschi dell’Emilia-Romagna negli ultimi anni. Per questo la Regione ha deciso di stanziare 1,3 milioni di euro per finanziare 13 interventi di ripristino e manutenzione da parte di Comuni, enti parco e consorzi forestali. “Si tratta di un’operazione che conferma quanto il tema della salvaguardia del nostro patrimonio forestale sia da sempre strategico e al centro dell’impegno e delle priorità della Regione– afferma l’assessora alla Montagna, Barbara Lori– perché agire sul presente significa rispettare il futuro dell’ambiente e di chi lo vive. Abbiamo lavorato sodo in questi mesi e abbiamo prorogato i termini del bando proprio per concedere la massima partecipazione da parte di enti e istituzioni, affinché si realizzi il ripristino delle aree boscate danneggiate da calamità naturali com’è stato, ad esempio, dopo il devastante caso delle Pinete di Cervia”.

sbonaccini : La #DivinaCommedia in @RegioneER: 14 mostre da Piacenza a Rimini in archivi e biblioteche . @FelicoriMauro:'Una gra… - RegioneER : #Coronavirus. In #EmiliaRomagna anche i #medici #specializzandi, a partire da quelli del primo anno di corso, potra… - RegioneER : Coronavirus, aggiornamento in Emilia-Romagna: 2.448 nuovi positivi di cui 1.152 asintomatici. Il 95,8% ha sintomi l… - GianlucaOlari : RT @RegioneER: #Coronavirus. In #EmiliaRomagna anche i #medici #specializzandi, a partire da quelli del primo anno di corso, potranno fare… - Arter_ER : RT @RegioneER: Imprese e lavoro, l'Emilia-Romagna chiama 'cervelli in fuga' e talenti internazionali in possesso di competenze specializzat… -