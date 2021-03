La regina Elisabetta | che mai «avrebbe voluto una guerra familiare in questa fase del suo regno»

(Di giovedì 25 marzo 2021) A novantaquattro anni, di cui sessantanove sul trono d’Inghilterra, la regina Elisabetta II si trova a fronteggiare uno dei momenti più bui per la Corona britannica: il terremoto mediatico causato dall’intervista bomba di Harry e Meghan Markle. Anche se i Sussex per la regina hanno avuto solo parole affettuose, Sua Maestà non può non sentirsi toccata dalle loro critiche alla monarchia britannica. Perché lei è il capo della monarchia britannica.

Advertising

CambiamentoDel : La vita dei reali inglesi, fin da che si ha memoria, ha sempre destato molto interesse. Il panorama letterario di o… - _Velies_ : @emanugi07 @laltrodiego Se questa ama gli africani io sono la regina Elisabetta - Italia_Notizie : Come era la regina Elisabetta da giovane? Lo spiega la sua istitutrice - weisonoEmi : pensando al fatto che la regina elisabetta ha solo 18 mesi - mauriziocori1 : RT @Roma_Amore_Mio: Sua Altezza reale la principessa Margaret, contessa di Snowdon , ( seconda figlia di re Giorgio VI del Regno Unito e d… -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

Vanity Fair Italia

La, in un certo qual modo, è il personaggio più gettonato. Il suo è un regno assai longevo - èdal giugno del 1953 - e soprattutto è stata la protagonista indiscussa di ...Un brutto colpo per la campagna di vaccinazione inglese I primi a soffrire per la chiusura dell'export indiano saranno i sudditi dellaII. Fino ad oggi il Regno Unito ha potuto ...Dopo l'intervista bomba di Harry e Meghan Markle la regina a 94 anni, di cui 69 sul trono d'Inghilterra, si trova ad affrontare uno dei momenti più bui della Corona. Senza nemmeno poter condividere le ...Escaping the Palace": un film sulla loro 'fuga' dai Palazzi RealiTutto il dramma che ha circondato i Duchi del Sussex e la loro decisione di abbandonare la Famiglia Reale, sarà trasformato in fiction.