La prima foto di famiglia dei Ferragnez con Leone e Vittoria: “Un nuovo inizio insieme” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Un nuovo inizio insieme”. Così recita la didascalia della prima foto di famiglia che ritrae mamma Chiara Ferragni, papà Fedez e i piccoli Leone e Vittoria, figli della coppia. Dopo il parto, infatti, l’imprenditrice digitale ha fatto ritorno a casa accompagnata dal marito. Il primo scatto della “nuova famiglia” Ferragnez è stata condivisa sul profilo del rapper. L’accoglienza d’onore è spettata proprio a Leone, fratello maggiore che ha rivolto un tenero saluto alla nuova arrivata, facendole trovare anche un piccolo lavoretto fatto a mano. La reazione del bambino è stata immortalata da Fedez nelle storie di Instagram. “La nostra Vittoria” con un cuoricino, una foto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) “Un”. Così recita la didascalia delladiche ritrae mamma Chiara Ferragni, papà Fedez e i piccoli, figli della coppia. Dopo il parto, infatti, l’imprenditrice digitale ha fatto ritorno a casa accompagnata dal marito. Il primo scatto della “nuovaè stata condivisa sul profilo del rapper. L’accoglienza d’onore è spettata proprio a, fratello maggiore che ha rivolto un tenero saluto alla nuova arrivata, facendole trovare anche un piccolo lavoretto fatto a mano. La reazione del bambino è stata immortalata da Fedez nelle storie di Instagram. “La nostra” con un cuoricino, una...

