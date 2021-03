Advertising

TodayEuropa : #Attualità #Network La Polonia chiude scuole e negozi, ma a Pasqua lascia le chiese aperte - DavPoggi : RT @DavPoggi: In Polonia dal 22/3 ristoranti chiusi come da noi,peccato ke la maggior parte nn chiude e continua cm nulla fosse!L’ho sempre… - DavPoggi : In Polonia dal 22/3 ristoranti chiusi come da noi,peccato ke la maggior parte nn chiude e continua cm nulla fosse!L… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia chiude

EuropaToday

Contagi e decessi hanno raggiunto livelli mai toccati finora dall'inizio della pandemia. E per questo, il governo ha imposto un duro lockodown fino al 9 aprile. Ma nella cattolicissimaguai a toccare le chiese: e così, mentre scuole e negozi resteranno chiusi per almeno 2 settimane, i luoghi di culto potranno continuare ad accogliere i fedeli, tanto più a Pasqua. Una ...... Mirko Palazzi per la storia SIIL PRIMO TURNO Riflettori puntati sui risultati delle ... Inghilterra - San Marino e Ungheria -: altra infornata di big infine per il gruppo J, dove sempre ...Venerdì 16 aprile, nel corso della manifestazione organizzata a porte chiuse da Opi Since 82-Matchroom-Dazn all'Allianz Cloud di Milano e trasmessa in diretta streaming da Dazn, gli imbattuti Ivan Zuc ...La sintesi di Angela Merkel, cancelliera tedesca che ha deciso un severissimo lockdown per Pasqua in Germania, è poco incoraggiante: «Dobbiamo intervenire perché è come ...