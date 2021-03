La Polizia trova gioielli rubati: “Ecco le foto, se li riconoscete chiamateci per la restituzione” (Di giovedì 25 marzo 2021) Nella serata dello scorso 13 marzo un dipendente dell’equipaggio Volante di Bergamo ha rinvenuto vari monili in oro. Ritenendoli di probabile provenienza furtiva la Questura ha provveduto a pubblicare le fotografie di tali oggetti con la relativa descrizione nell’apposito sito della Polizia di Stato. Chiunque fosse interessato a prendere completa visione di tutti i monili rinvenuti può CLICCARE QUI Chiunque ne riconosca la legittima proprietà è pregato di rivolgersi all’U.P.G.S.P. della Questura di Bergamo. Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 marzo 2021) Nella serata dello scorso 13 marzo un dipendente dell’equipaggio Volante di Bergamo ha rinvenuto vari monili in oro. Ritenendoli di probabile provenienza furtiva la Questura ha provveduto a pubblicare legrafie di tali oggetti con la relativa descrizione nell’apposito sito delladi Stato. Chiunque fosse interessato a prendere completa visione di tutti i monili rinvenuti può CLICCARE QUI Chiunque ne riconosca la legittima proprietà è pregato di rivolgersi all’U.P.G.S.P. della Questura di Bergamo.

