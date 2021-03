La Nuova Zelanda sempre avanti: giorni di ferie retribuite per le coppie che subiscono un aborto spontaneo (Di giovedì 25 marzo 2021) Il New York Times ha riportato che parlamento neozelandese ha approvato all'unanimità la normativa sull'aborto: tre giorni di ferie retribuite alle coppie che subiscono un aborto spontaneo o il cui ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 marzo 2021) Il New York Times ha riportato che parlamento neozelandese ha approvato all'unanimità la normativa sull': trediallecheuno il cui ...

