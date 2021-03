La Nuova Zelanda ha deciso di estendere il congedo retribuito alle coppie che hanno subito aborti spontanei (Di giovedì 25 marzo 2021) Un congedo retribuito anche per le coppie che hanno subito un aborto spontaneo prima delle 20 settimane di gravidanza. E’ questa la decisione della Nuova Zelanda, che mercoledì 24 marzo ha approvato in Parlamento un disegno di legge per estendere il diritto di astenersi dal lavoro anche in caso di interruzioni involontarie di gravidanza che non abbiano superato le tre settimane di gestazione. In questo modo, il Paese ha ampliato il periodo già previsto dalla legge in vigore (che tutelava i genitori dai 20 giorni in poi). Il disegno di legge è stata scritto e presentato dalla deputata laburista Ginny Andersen. «In questo modo si può dare alle donne la sicurezza di richiedere il permesso ogni volta che si rendono conto di aver bisogno ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) Unanche per lecheun aborto spontaneo prima delle 20 settimane di gravidanza. E’ questa la decisione della, che mercoledì 24 marzo ha approvato in Parlamento un disegno di legge peril diritto di astenersi dal lavoro anche in caso di interruzioni involontarie di gravidanza che non abbiano superato le tre settimane di gestazione. In questo modo, il Paese ha ampliato il periodo già previsto dalla legge in vigore (che tutelava i genitori dai 20 giorni in poi). Il disegno di legge è stata scritto e presentato dalla deputata laburista Ginny Andersen. «In questo modo si può daredonne la sicurezza di richiedere il permesso ogni volta che si rendono conto di aver bisogno ...

