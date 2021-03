La Nuova Zelanda ha approvato una legge per estendere il congedo pagato in caso di aborto spontaneo (Di giovedì 25 marzo 2021) Mercoledì il parlamento della Nuova Zelanda ha approvato un disegno di legge che amplierà il diritto delle coppie al congedo dal lavoro pagato in caso di aborto spontaneo o di figli nati morti. La legge neozelandese prevede già che in Leggi su ilpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Mercoledì il parlamento dellahaun disegno diche amplierà il diritto delle coppie aldal lavoroindio di figli nati morti. Laneozelandese prevede già che in

