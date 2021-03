La nuova Porsche Taycan | soul | electrified

Advertising

Tuttipazziperi1 : Nel 2023 arriva la nuova Porsche 911 GT3 R - VirgilioMotori : Saliamo a bordo della nuova #Porsche Macan GTS @Porsche - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: GT | Porsche: la nuova GT3 R debutterà nel 2023 #F1inGenerale - 930RB : RT @F1inGenerale_: GT | Porsche: la nuova GT3 R debutterà nel 2023 #F1inGenerale - F1inGenerale_ : GT | Porsche: la nuova GT3 R debutterà nel 2023 #F1inGenerale -

Ultime Notizie dalla rete : nuova Porsche

Corriere dello Sport.it

... per la prima volta in Italia, arriva nel Tempio della Velocità con laclasse di prototipi Le ... Championship powered by Abarth, il Campionato Italiano GT Endurance, laCarrera Cup Italia ...... visto che Herbert Diess, CEO del Gruppo Volkswagen, parlando dellapiattaforma aveva ...Taycan Cross Turismo, l'elettrica diventa più versatile e non teme l'off - road 17 Auto 04 MarIl format video “Bergamo - Bergamo” ci conduce alla scoperta della nostra provincia a bordo di autovetture straordinarie e in compagnia di imprenditori e professionisti bergamaschi. In questa puntata ...In occasione del Salone dell'auto di Bangkok 2021, Great Wall (casa automobilistica conosciuta in Italia per i suoi pick up) ha presentato al pubblico tre inediti modelli, tutti 100% elettrici. La Cas ...