La mamma del ragazzo che ha aggredito Marta Novello: «Da quando è in Dad non è più lo stesso» (Di giovedì 25 marzo 2021) Le parole della mamma del 15enne che ha aggredito Marta Novello, in una stradina isolata di Mogliano Veneto, sono quelle di una donna alla ricerca di una spiegazione che potesse giustificare un cambiamento improvviso del figlio con cui ha sempre vissuto. Oggi, innanzitutto, la notizia che riaccende la speranza è quella della 26enne che stava facendo jogging, che fino a ieri versava in gravi condizioni: adesso si è risvegliata dal coma. I medici dicono che se la caverà. LEGGI ANCHE > Accoltellamento Treviso, la confusione dei giornali e l'inutile dettaglio sull'origine del 15enne L'aggressore di Marta Novello e il cambiamento dopo la Dad È il Corriere della Sera a riportare le parole della madre del 15enne. Una donna che ha cresciuto il suo bambino da sola, che non ha problemi ...

