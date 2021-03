La forma dell'acqua, Luca Nemolato: "A casa di Guillermo del Toro avevo il terrore di rompere qualcosa" (Di giovedì 25 marzo 2021) Il concept designer Luca Nemolato, ospite di Ultrapop Festival 2021, ha ricordato la prima visita a casa di Guillermo del Toro per ideare il design della creatura de La forma dell'acqua. Un napoletano a Hollywood. Il suo nome è noto solo agli appassionati, ma Luca Nemolato, ospite dell'Ultrapop Festival 2021, è uno dei più richiesti concept designer di Los Angeles autore, tra l'altro, delle forme del mostro de La forma dell'acqua di Guillermo del Toro e delle visioni scacchistiche di Beth Harmon ne La regina degli scacchi. Il talentuoso artista, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021) Il concept designer, ospite di Ultrapop Festival 2021, ha ricordato la prima visita adidelper ideare il designa creatura de La. Un napoletano a Hollywood. Il suo nome è noto solo agli appassionati, ma, ospite'Ultrapop Festival 2021, è uno dei più richiesti concept designer di Los Angeles autore, tra l'altro,e forme del mostro de Ladidele visioni scacchistiche di Beth Harmon ne La regina degli scacchi. Il talentuoso artista, ...

Advertising

Roberto_Fico : Ancora oggi, a distanza di 77 anni, il ricordo dell’eccidio delle #FosseArdeatine suscita in tutti noi orrore e sgo… - RaiRadio2 : Sventola il tricolore, avanza la primavera. Chi ritwitta colora il cielo di nuvole a forma di cuore. La pattuglia d… - UffiziGalleries : 'Vanno Vengono ... Certe volte sono bianche E corrono E prendono la forma dell'airone O della pecora O di qualche a… - GisellinaBlanco : RT @roso_canino: No, ovviamente amare non implica essere riamati. È nell'esperienza del mondo. Tuttavia anche così resta un'esperienza salv… - roso_canino : No, ovviamente amare non implica essere riamati. È nell'esperienza del mondo. Tuttavia anche così resta un'esperien… -