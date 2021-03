La folla solitaria. Dopo la pandemia ci accorgeremo che la società è finita

(Di giovedì 25 marzo 2021) Spero di non aver frainteso le parole del sociologo Carlo Bordoni che usa questa espressione nel suo “L’intimità pubblica” uscito con la Nave di Teseo, però mi sembra che la triste “de-socializzazione” in cui siamo piombati con laprometta un futuro orribile, più misero, più arido, più desolante. La fine dellaavvizzisce emozioni e conoscenze. La religione del distanziamento, destinata a depositarsi nel fondo dei nostri automatismi, rende sospetto il calore del contatto, della contiguità, della vicinanza. Gli uffici svuotati mortificano la creatività nel lavoro che si alimenta di tempi morti, di sguardi, di scambi, di intese, di ironia, di chiacchiere anche: lo smart-working razionalizza forse le catene produttive, ma mortifica idee, intuizioni, fraseggi tra i colleghi, come quelli che si realizzano con il pallone in un campo di ...

Spero di non aver frainteso le parole del sociologo Carlo Bordoni che usa questa espressione nel suo 'L'intimità pubblica' uscito con la Nave di Teseo, però mi sembra che la triste 'de - ...