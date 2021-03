La famiglia di Pierpaolo Pretelli ancora contro Giulia Salemi. La risposta dell’influencer (Di giovedì 25 marzo 2021) Mentre la storia fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi procede a gonfie vele, sembra proprio che la famiglia dell’ex velino sia ancora contraria alla relazione. Durante il Grande Fratello Vip sia la madre di Pierpaolo che il fratello Giulio non erano apparsi entusiasti del suo fidanzamento con l’influencer italo-persiana. I due sostenevano con forza Elisabetta … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 25 marzo 2021) Mentre la storia fraprocede a gonfie vele, sembra proprio che ladell’ex velino siacontraria alla relazione. Durante il Grande Fratello Vip sia la madre diche il fratello Giulio non erano apparsi entusiasti del suo fidanzamento con l’influencer italo-persiana. I due sostenevano con forza Elisabetta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MariarosaBelpa1 : @Elen71403028 Sante parole noi prelemi con il fandom di Pierpaolo dobbiamo essere una famiglia - Chiara10807104 : #gregorelli Ma i prelemi si rendono conto che ieri a pomeriggio cinque anno perculato Pierpaolo nella clip dicendo… - Barbara51406807 : @TuPercepisci @insideprelemi Posso dire che per me non è come viene detto in tv o sui social? Ossia non è detto c… - walter37688434 : @Sofia17404470 che poi, alla fine, era una cazzata, I famosi consensi, Pierpaolo non gli ha mai persi. Diciamo che… - elena28813645 : Ma la d’urso non ha altri argomenti?? Parla solo ed esclusivamente ogni pomeriggio di Pierpaolo e la sua famiglia ???? #prelemi -