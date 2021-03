La donna che sparò a Mussolini, nuova eroina d’Irlanda (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel corso del ventennio fascista, sono state diverse le persone che hanno tentato di anticipare la fine del regime di Benito Mussolini attentando direttamente alla vita del Duce. Chi ci andò più vicino fu una donna, l’irlandese Violet Gibson, l’unica a finire i suoi giorni nel sostanziale anonimato. La sua figura, a lungo ridotta a oggetto di curiosità della storia fra le due guerre, viene oggi rivalutata in Irlanda, dove negli ultimi anni è stata riproposta sotto una nuova luce in opere televisive e letterarie. Nata nel 1876 da una famiglia nobile con forti legami alla corona britannica, a 18 anni Gibson debuttò alla corte della regina Vittoria. Negli anni successivi la figlia del lord cancelliere d’Irlanda, massima carica giudiziaria prima dell’indipendenza, prese sempre più le distanze dall’establishment britannico ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel corso del ventennio fascista, sono state diverse le persone che hanno tentato di anticipare la fine del regime di Benitoattentando direttamente alla vita del Duce. Chi ci andò più vicino fu una, l’irlandese Violet Gibson, l’unica a finire i suoi giorni nel sostanziale anonimato. La sua figura, a lungo ridotta a oggetto di curiosità della storia fra le due guerre, viene oggi rivalutata in Irlanda, dove negli ultimi anni è stata riproposta sotto unaluce in opere televisive e letterarie. Nata nel 1876 da una famiglia nobile con forti legami alla corona britannica, a 18 anni Gibson debuttò alla corte della regina Vittoria. Negli anni successivi la figlia del lord cancelliere, massima carica giudiziaria prima dell’indipendenza, prese sempre più le distanze dall’establishment britannico ...

