La domanda di Costanzo che svela l’ipocrisia di Giorgia Meloni sull’omofobia | VIDEO (Di giovedì 25 marzo 2021) Giorgia Meloni, ospite del Maurizio Costanzo Show, viene incalzata da una domanda del conduttore che spiega che è ora di avere anche in Italia una legge che punisca l’omofobia. E la leader di Fratelli d’Italia, che pochi giorni fa si era tanto indignata per l’aggressione omofoba di Valle Aurelia, dice che non ce n’è affatto bisogno. La domanda di Costanzo che svela l’ipocrisia di Giorgia Meloni sull’omofobia VIDEO Maurizio Costanzo dice “È il momento di fare questa legge contro l’omofobia, è il momento di farla. Non è tollerabile che un ragazzo venga preso a calci”: “Non è possibile picchiare due ragazzi solo perché si stanno baciando”? ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021), ospite del MaurizioShow, viene incalzata da unadel conduttore che spiega che è ora di avere anche in Italia una legge che punisca l’omofobia. E la leader di Fratelli d’Italia, che pochi giorni fa si era tanto indignata per l’aggressione omofoba di Valle Aurelia, dice che non ce n’è affatto bisogno. LadichediMauriziodice “È il momento di fare questa legge contro l’omofobia, è il momento di farla. Non è tollerabile che un ragazzo venga preso a calci”: “Non è possibile picchiare due ragazzi solo perché si stanno baciando”? ...

skyroad79 : @darioscp Non avrebbe potuto perché il mcs è strutturato in un modo preciso. La domanda sulla legge Zan la doveva f… - skyroad79 : @insomnianoctis @___fackit_ Al mcs le domande ai politici sono concordate. La domanda sulla legge Zan la doveva far… - IndianoOceano : @cosamidicimaj Forse non sapete che conduce solo Costanzo nel suo show e che se lui avoca a se‘ una domanda è perch… - skyroad79 : @esteemportugal @frigobar__ @BITCHYFit Comunque il mcs è sempre stato così, con i politici domande concordate. La d… - moonchi78468326 : @V108965981 @alessia16502795 @jemechoisis @tommaso_zorzi Denigrarlo? Ahimè è un dato di fatto, ha preferito prestar… -