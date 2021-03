La deputata di Forza Italia che chiede il vaccino per i parlamentari (e la risposta di Fico) | VIDEO (Di giovedì 25 marzo 2021) Il piano vaccinale è chiaro: si è partiti con il personale sanitario (con particolare attenzione nei confronti di medici e infermieri sempre a contatto con i pazienti), con le persone “fragili” (cioè con uno stato di salute non eccelso) e poi per fasce di età. Una strategia disattesa da alcune Regioni, come sottolineato ieri da Mario Draghi al Senato, che ha dato il via a molte polemiche. In questo discorso si innesca una nuova diatriba che parte direttamente dall’Aula di Montecitorio, con la deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini che mercoledì, durante il suo intervento alla Camera, ha chiesto a Roberto Fico il motivo per cui i parlamentari non siano stati ancora ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Il piano vaccinale è chiaro: si è partiti con il personale sanitario (con particolare attenzione nei confronti di medici e infermieri sempre a contatto con i pazienti), con le persone “fragili” (cioè con uno stato di salute non eccelso) e poi per fasce di età. Una strategia disattesa da alcune Regioni, come sottolineato ieri da Mario Draghi al Senato, che ha dato il via a molte polemiche. In questo discorso si innesca una nuova diatriba che parte direttamente dall’Aula di Montecitorio, con ladiMaria Teresa Baldini che mercoledì, durante il suo intervento alla Camera, ha chiesto a Robertoil motivo per cui inon siano stati ancora ...

