La ' danza' delle gru nel Fucino | breve sosta del loro viaggio verso il Nord

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 25 marzo 2021) L'Aquila - Un gruppo di 9 gru hato per un paio di giorni in pienodurante ilil grandedove questi animali nidificano. Lo fa sapere la Stazione Ornitologica Abruzzese (Soa) che ha diffuso una serie di foto, aggiungendo che segnalazioni di questo uccello sono sempre più frequenti. "Le gru non possono passare inosservate in una zona piatta come il- racconta l'autoreimmagini, Stefano Scivola, birdwatcher e simpatizzante della Stazione Ornitologica Abruzzese - Emettono versi udibili a grande distanza, quindi, una volta localizzate, ho potuto scattare queste foto in cui si osservano alcuni individui adulti, dalla colorazione grigio cenere, e diversi giovani, dal piumaggio brunastro. Ora sono ripartite. E' stata una grande ...