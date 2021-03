La cenere dell’Etna diventa souvenir e fertilizzante (Di giovedì 25 marzo 2021) Il riciclo della cenere dell’Etna, che da settimane continua la sua attività eruttiva, è una necessità per gli agricoltori siciliani Dai souvenir ai fertilizzanti, così gli agricoltori trasformano la cenere dell’Etna in una risorsa dopo i danni subiti con le ultime eruzioni. Lo rende noto la Coldiretti in riferimento all’ultimo studio dell’Università di Catania sull’utilizzo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) Il riciclo della, che da settimane continua la sua attività eruttiva, è una necessità per gli agricoltori siciliani Daiai fertilizzanti, così gli agricoltori trasformano lain una risorsa dopo i danni subiti con le ultime eruzioni. Lo rende noto la Coldiretti in riferimento all’ultimo studio dell’Università di Catania sull’utilizzo… L'articolo Corriere Nazionale.

PalazziRomana : @Fede4Cesc No si coprirà i capelli x via della cenere dell'Etna ?????? - andvaccaro : RT @giornaleprociv: #UniversitàCatania, cenere lavica dell'#Etna da rifiuto a risorsa ?? - LaSkilly : Si studia la possibilità di trasformare la cenere dell'#etna da rifiuto a risorsa #economiacircolare Ne parlo in… - giornaleprociv : #UniversitàCatania, cenere lavica dell'#Etna da rifiuto a risorsa ?? - NewSicilia : #Newsicilia Lo rende noto la #Coldiretti in riferimento all’ultimo #studio dell’Università di #Catania sull’utilizz… -

