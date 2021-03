La Casa di carta 5 slitta: non uscirà il 7 aprile, ecco le ultime indiscrezioni (Di giovedì 25 marzo 2021) Gli appassionati della serie Netflix La Casa di carta devono prendere atto di una cattiva notizia. In queste ore, infatti, era trapelata la voce secondo cui la serie incentrata sulle avventure della banda del Professore sarebbe tornata con la quinta stagione, a partire dal 7 aprile. A dare l’annuncio era stato un tale Nacho, un giovane ragazzo spagnolo di cui non è ancora noto il nesso con i protagonisti de La Casa De Papel. Purtroppo, però, questa indiscrezione si è rivelata fasulla in quanto la messa in onda ufficiale non è prevista per la data sopracitata. Lo slittamento de La Casa di carta 5 La Casa di carta 5 slitta a data da destinarsi. La serie Netflix, che è riuscita a coinvolgere moltissimi telespettatori di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 25 marzo 2021) Gli appassionati della serie Netflix Ladidevono prendere atto di una cattiva notizia. In queste ore, infatti, era trapelata la voce secondo cui la serie incentrata sulle avventure della banda del Professore sarebbe tornata con la quinta stagione, a partire dal 7. A dare l’annuncio era stato un tale Nacho, un giovane ragazzo spagnolo di cui non è ancora noto il nesso con i protagonisti de LaDe Papel. Purtroppo, però, questa indiscrezione si è rivelata fasulla in quanto la messa in onda ufficiale non è prevista per la data sopracitata. Lomento de Ladi5 Ladia data da destinarsi. La serie Netflix, che è riuscita a coinvolgere moltissimi telespettatori di ...

