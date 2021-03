La Casa del Leone presenta l’applicazione MyPeugeot

(Di giovedì 25 marzo 2021) Per offrire la migliore esperienza d’uso possibile e soddisfare al meglio le aspettative dei suoi clienti, Peugeot sviluppa i suoi nuovi prodotti intorno alla tecnologia digitale e propone funzionalità sempre più innovative. Grazie al, lo smartphone diventa il primo punto di contatto fra il cliente, il brand e la sua rete di concessionari. Numerose funzioni pratiche permettono di rimanere connessi al proprio veicolo in tutte le circostanze. Gratuita e disponibile su iOs et Android,permette di gestire tutti i servizi legati al veicolo dalla stessa interfaccia. Con un semplice clic, è possibile visualizzare tutte le statistiche di guida, l’intero libretto di manutenzione, conoscere i futuri interventi di manutenzione, accedere a tutta la documentazione del veicolo e ...

Advertising

poliziadistato : Assisi (PG) la pattuglia del commissariato durante un servizio di controllo ha notato 2 pastori tedeschi vagare imp… - NicolaPorro : Guardate che capitolo manca, nella traduzione dell’opera di #DanteAlighieri di una casa editrice olandese. Un’altra… - GoalItalia : Anche il Galles si arrende, Ramsey resta a casa: 'Problemi più seri del previsto' ? - MariMario1 : RT @NicolaPorro: Guardate che capitolo manca, nella traduzione dell’opera di #DanteAlighieri di una casa editrice olandese. Un’altra follia… - ClaudioZavatti1 : RT @utini19: Ancora ieri un senatore fascista si erge spudoratamente contro il rafforzamento del RDC che rimane il più valido strumento in… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa del

Abitare

Raccontaci dei tuoi progetti futuri, che magari potrebbero portarti nellaGrande Fratello Vip? Attualmente sto scrivendo il mio libro, di mio pungo e l'ho quasi finito. Mettere i pensieri su ...... le sue creazioni finivano direttamente nelle vetrinenegozio di via Tornabuoni. Quando di ... quello di trasformare il noto marchio in unadi moda che vestisse dai piedi alla testa, ...Occasione d'oro per la Unahotels Reggiana per conquistare le Final Four di FIBA Europe Cup nella bolla di Oradea contro la squadra locale, questo pomeriggio alle ore 18:00 italiane.L'autopsia sul corpo di Alberta Paola Sturaro, la 75enne morta in casa a Ferrara lunedì scorso, ha confermato la morte per asfissia. L'anziana sarebbe stata soffocata ...