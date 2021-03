Kanté lascia il ritiro della Francia per una lesione alla coscia

(Di giovedì 25 marzo 2021) Lain vista delle prossime gare di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 contro Kazakistan e Bosnia-Erzegovina perde N’Golo, il mediano infatti riportato una piccolasinistra e hato ilNazionale. Il sito ufficialeFederazione transalpina riporta che il giocatore del Chelsea non verrà sostituito. Foto: scoopnest L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

