Kalinic | “Europa League? Il distacco è tanto | vedremo a fine anno dove arriviamo Torno contro il Cagliari”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nikola, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo riin campo dopo l’infortunio. Queste le dichiarazioni dell’attaccante croato del Verona: “Abbiamo perso tre gare di fila, ma francamente il Milan e l’Atalanta sono squadre al vertice, più forti di noi, l’hdimostrato. Il dispiacere è per la sconfitta con il Sassuolo, perché meritavamo di più: non è girata bene. Ma prima di questa frenata ci sono state tante partite che abbiamo giocato bene”. Sul ridopo l’infortunio: “Colci sarò. Purtroppo ho saltato il ritiro, mi sono allenato da solo a Spalato. Questo, ritengo, mi ha esposto agli infortuni che mi hbloccato. E quando riprendi dopo essere stato fermo a lungo non è mai facile trovare la piena condizione, che non arriva subito. Ora ...