Juventus, riprendono gli allenamenti dopo tre giorni di riposo: Dybala aumenta i carichi di lavoro (Di giovedì 25 marzo 2021) La Juventus, dopo tre giorni di riposo, ha ripreso gli allenamenti alla Continassa per iniziare a preparare il derby con il Torino del prossimo 3 aprile, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Gli uomini di Andrea Pirlo hanno preso il posto del Portogallo, allenatosi proprio alla Continassa in questi giorni, con Cristiano Ronaldo che è rimasto al JTC insieme alla sua Nazionale fino a questa mattina. Oltre al portoghese, Pirlo ha dovuto fare a meno di altri undici nazionali: Bonucci, Bernardeschi, Chiesa, Chiellini, De Ligt, Demiral, Szczesny, Kulusevski, Rabiot, Morata e Frabotta. Paulo Dybala, invece, sta cominciando ad aumentare i carichi di lavoro per tornare finalmente a disposizione ...

