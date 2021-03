Juventus, futuro Cristiano Ronaldo: il Real Madrid guarda altrove (Di giovedì 25 marzo 2021) L’ipotesi Real Madrid non è concreta per il futuro di Cristiano Ronaldo. I blancos hanno altri obiettivi primari per il momento Cristiano Ronaldo riflette sul futuro ma al momento la Juve può stare abbastanza tranquilla. Come sottolinea Tuttosport, il Real Madrid è almeno per il momento una pista piuttosto fredda. Il sogno di Florentino Pérez è infatti un altro: Mbappé. Mentre il progetto si chiama Haaland. Due nomi giovani e di prospettiva. La Juve attende la mossa di CR7. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) L’ipotesinon è concreta per ildi. I blancos hanno altri obiettivi primari per il momentoriflette sulma al momento la Juve può stare abbastanza tranquilla. Come sottolinea Tuttosport, ilè almeno per il momento una pista piuttosto fredda. Il sogno di Florentino Pérez è infatti un altro: Mbappé. Mentre il progetto si chiama Haaland. Due nomi giovani e di prospettiva. La Juve attende la mossa di CR7. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

