Juventus, cessione a sorpresa in difesa: il piano di Paratici (Di giovedì 25 marzo 2021) Il calciomercato della Juventus in vista dell’estate potrebbe partire da una vera e propria rivoluzione. Non solo Ronaldo o Dybala, occhio anche al possibile sacrificio difensivo Il calciomercato della Juventus si prepara a entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Dopo le parole di Pavel Nedved ai microfoni di “Dazn“, la sensazione è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 marzo 2021) Il calciomercato dellain vista dell’estate potrebbe partire da una vera e propria rivoluzione. Non solo Ronaldo o Dybala, occhio anche al possibile sacrificio difensivo Il calciomercato dellasi prepara a entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Dopo le parole di Pavel Nedved ai microfoni di “Dazn“, la sensazione è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

TweetGino : RT @perchetendenza: 'Aouar': Perché secondo quanto riportato da @TDfichajes la Juventus avrebbe chiuso con il Lione la trattativa per il su… - AndreaZeoli : RT @perchetendenza: 'Aouar': Perché secondo quanto riportato da @TDfichajes la Juventus avrebbe chiuso con il Lione la trattativa per il su… - yutomanga : RT @perchetendenza: 'Aouar': Perché secondo quanto riportato da @TDfichajes la Juventus avrebbe chiuso con il Lione la trattativa per il su… - GianniIglesias : RT @perchetendenza: 'Aouar': Perché secondo quanto riportato da @TDfichajes la Juventus avrebbe chiuso con il Lione la trattativa per il su… - ciccionocera00s : RT @perchetendenza: 'Aouar': Perché secondo quanto riportato da @TDfichajes la Juventus avrebbe chiuso con il Lione la trattativa per il su… -