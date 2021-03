Jessica Alba racconta il dramma alla base del suo addio alla recitazione

(Di giovedì 25 marzo 2021)si è ritirata da tempo de solo oggi, dopo anni,il suo, da cui però è nata una nuova possibilitàhatorivista Romper i motivi per cui ha lasciato la sua carriera di attrice. L’attrice ha dichiarato che dopo la nascita della prima figlia Honor non se la sentiva di ritornarevita precedente. La scelta di, però, non è stata solo legatasua maternità, ma a quello che la maternità le ha fatto rivivere. L’attrice hato i dolorosi momenti vissuti da bambina: in ...

Advertising

SenatrBlutarsky : RT @Feet_Addicted_: Jessica Alba - jessica_zorzina : RT @lovefortommaso: Quando passi tanto tempo al telefono con Alba Parietti: #tzvip - medhatdiab092 : @coolcrushes Jessica Alba - imthefatherbear : @jackrabbit2112_ @imthetulipgirl jessica alba - Torisissy1 : RT @CelebsForAll: Jessica Alba -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Alba

elle.com

"Non avevo problemi del tipo: 'Verrò mai assunta di nuovo?' Francamente, ero al top della mia carriera", eppuredopo la nascita della sua prima figlia ha preferito allontanarsi dalla recitazione . Oggi su Romper , che le ha dedicato la copertina del suo ultimo numero, racconta finalmente il perché ...FS2©WENN/ Kikapress.comha deciso di essere chiara riguardo la sua decisione di dire addio alla carriera da attrice, l'ha fatto durante la sua ultima intervista per Romper per la quale ha scelto di aprirsi ..."Non avevo problemi del tipo: 'Verrò mai assunta di nuovo?' Francamente, ero al top della mia carriera", eppure Jessica Alba dopo la nascita della sua prima figlia ha preferito allontanarsi dalla ...Jessica Mazzoli, messaggio di fuoco contro Morgan: “Grazie per non esserci stato”. Jessica Mazzoli ha pubblicato un post su Instagram con parole al veleno contro Morgan, il papà di sua figlia. Grazie ...