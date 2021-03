(Di giovedì 25 marzo 2021), icona del cinema e dell’attivismo: vita, amori, carriera guarda le fotosì, anche a 83 anni. Maconpiùnon ha alcun desiderio di avere una relazione intima al momento: attrice e attivista, in questa fase della sua vita non è interessata a trovare un partner e non le dispiacerebbe affatto non fare più. Ma, sedovesse fantasticare su un compagno a letto, allora la diva preferirebbe un uomo più ...

IOdonna : Jane Fonda confessa: «Il sesso? Se proprio, solo con uomini più giovani» - ari_hill93 : @Ecate31 Jane Fonda scansate - Cecils33724063 : @HSilviaconsta Solo Jane Fonda può. - RobertoLB1 : @Vulcanelios Jane Fonda dovrebbe avere la risposta. - edjlazar : RT @GiuseppeTurrisi: «L'unico cibo afrodisiaco secondo me è la donna.» #UgoTognazzi (ph. with Jane Fonda in 'Barbarella', 1968) #23marzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Jane Fonda

la Repubblica

Conrecita in 'Non rubare... Se non è assolutamente necessario' (1977), che racconta le vicende di un uomo e una donna pronti a ricorrere anche ad azioni criminose, pur di mantenere un ...Conrecita in 'Non rubare... Se non è assolutamente necessario' (1977), che racconta le vicende di un uomo e una donna pronti a ricorrere anche ad azioni criminose, pur di mantenere un ...Con Jane Fonda recita in "Non rubare... Se non è assolutamente necessario" (1977), che racconta le vicende di un uomo e una donna pronti a ricorrere anche ad azioni criminose, pur di mantenere un ...L’attrice, famosa per il ruolo di lady Diana nella serie tv The Crown, alla cerimonia dei Golden Globe indossava un abito Miu Miu bianco e ...