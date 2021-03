Jabil | l’allarme dei sindacati | reindustrializzazione al palo | presidio al Mise

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMarcianise (Ce) – Sono passati, in meno di due anni, da una multinazionale Usa dell’elettronica come laad aziende molto più piccole, ma non hanno ripreso a lavorare come era nei piani del colosso americano, che ha anche pagato per ricollocarli. E’ il destino di oltre duecento lavoratori fuoriusciti dal giugno 2019 dallo stabilimentodi Marcianise (Caserta), perché ritenuti in esubero rispetto ai bassi carichi di lavoro dell’azienda; 350 gli esuberi totali dichiarati dallasu 700 addetti complessivi. Un’azienda, quella americana, che pure ha 120 siti produttivi in giro per il Mondo e tante commesse. Gli ex, passati in società come Softlab (settore informatico) e Orefice (produzione generatori elettrici), continuano a vivere nel “limbo” della cassa integrazione, proprio ...